НБА Дерик Роуз се завръща в "Меката на баскетбола" 07 февруари 2021



Дерик Роуз отново ще облече екипа на Ню Йорк Никс. Нюйоркчани изпращат Денис Смит-младши и парична компенсация към Детройт, а в замяна получават най-младия "Най-полезен играч" в историята на НБА, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic". Сделката е в напреднала фаза и се очаква да бъде завършена скоро. The Detroit Pistons are nearing agreement on deal to send Derrick Rose to the New York Knicks for Dennis Smith Jr. and draft compensation, sources tell me and @JLEdwardsIII. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2021 По този начин Роуз отново ще се събере със старши треньора Том Тибодо. Двамата работеха заедно няколко години в Чикаго Булс в началото на миналото десетилетие. През настоящия сезон 32-годишният ветеран записва средно по 14.2 точки и 4.2 асистенции. 0



