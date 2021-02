Пиоли: Не съм изненадан от Ибра, правилно е той да продължи да играе

“Виждайки как Ибра се подготвя и тренира, трудно е да бъда изненадан от него. Той е шампион. Трудно ще продължи това, което прави. Когато е в добра кондиция, той почти винаги вкарва два гола. Той много помага на отбора за израстването му. Дали искам да го задържим за още една година? Златан е добре при нас. Най-важното е, че работим добре. Играчите са доволни, намираме се в голям клуб. Златан ще реши своето бъдеще. Мисля, че е правилно той да продължи да играе, и то да го прави при нас. Той е спортист с голяма мотивация. Отнася се към тялото си перфектно по отношение на хранене, възстановяване и превенция.

Ибра е изключителен професионалист, който разполага с невероятна физика. Изтощен е, да, но не съм го виждал да се проваля. Играчите почти се състезават кой да пристигне първи на “Миланело” и да си тръгне последен. Въпреки това аз съм този, който винаги е първи (смее се - б.р.). Няма ден, в който Златан да пропусне нещо от индивидуалната си програма. Той е физически добре и може да продължи да прави разликата с техническите качества, с които разполага.

Доволни сме от мача, въобще не ни беше лесно и заслужено победихме. Първото място? Целта ни е да очакваме максималното и да се опитваме да спечелим всеки мач. Осъзнаваме, че всеки ден даваме най-доброто от себе си, за да израстваме. Мачът, който трябва да спечелим, винаги е предстоящият. Не е сега моментът да гледаме класирането. Предстои труден период. Надяваме се да се придвижим напред и в Европа. Все още има много работа за вършене. Имам достатъчно късмет да работя в клуб, който е подбрал силни играчи. Имам завършен състав и много добър треньорски щаб.

