След голов трилър Монако стигна до седма поредна победа (видео)

Головин даде аванс на Монако още в третата минута на мача, а в 12-ата покачи на 2:0. Ним, който се намира на последното 20-о място в класирането, обаче бързо успя да изравни с голове на Люка Дьо и Зинедин Ферхат. В 62-рата минута Головин оформи хеттрика си, а в 77-мата минута асистира на Кевин Фоланд за 4:2. Никлас Елиасон върна един гол за Ним в 81-вата минута, но до края домакините не успяха да изравнят отново и да вземат поне точка от мача.



Aleksandr Golovin: Nimes 3-4 @AS_Monaco



Shots - 3

Goals - 3

Key Passes - 3

Assists - 1

Dribbles - 2

Tackles - 2

Rating 10



Golovin levelled up for the French side today! pic.twitter.com/X22qcJTdJ7 — WhoScored.com (@WhoScored) February 7, 2021

Монпелие също постигна резултатна победа, като се наложи с 4:2 над Дижон. Гостите от Дижон, които са предпоследни в таблицата, поведоха още в петата минута чрез Сену Кулибали, което бе и единственият гол до почивката.



В първите десет минути след подновяването на играта Монпелие сътвори обрат с два гола на Гаетан Лаборд. Теджи Савание бе точен за 3:1 в 61-вата минута, а малко след това Брест остана с 10 души на терена след втори жълт картон на Кулибали. Гостите получиха надежди, че могат да вземат нещо от мача в 88-мата минута, когато Муса Конате реализира дузпа, но в добавеното време Петър Скулетич сложи точка на спора с четвърти гол за Монпелие.



Bonheur de revoir ces images : on attendait depuis le 12/12, et même depuis le 22/11 à la maison ! Tout n'a pas été parfait, mais quelle deuxième période : "le Montpellier du début de saison" selon Hilton.



Mdz : "A la causerie, j'avais dit qu'on devait bien ça à Vito" #TeamMHSC pic.twitter.com/GUDVt9ArSF — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 7, 2021

Ница сложи край на серията си от две последователни загуби с победа с 3:0 над Анже.

На Лазурния бряг домакините поведоха още в 9-ата минута, когато Сулейман Думбия си вкара автогол, а в 17-ата преднината им бе удвоена от Мизиане Маолида. Крайното 3:0 оформи Амин Гуйри десетени минути преди последния съдийски сигнал.



В последния мач този следобед Сент Етиен спечели с 1:0 срещу Метц след автогол на Джон Бойе още в 14-ата минута на мача.

