Жокера продължава да пише история

Никола Йокич дава все по-сериозна заявка за наградата "Най-полезен играч" в НБА през настоящия сезон. Сърбинът е безспорният лидер на Денвър през настоящия сезон, особено като се има предвид регресът в играта на другата звезда на тима - Джамал Мъри. Вчера Жокера изригна с рекордните в кариерата си 50 точки при загубата от Сакраменто Кингс, като към тях добави 8 борби и 12 асистенции при абсурдната стрелба 20/33 от полето и 3/6 от тройката. Nikola Jokic dropped his career-high today:



pic.twitter.com/lFWwaxPHAH — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 7, 2021 По този начин Йокич се превърна в първия център от 46 години насам, който записва "дабъл-дабъл" от поне 50 точки и 10 асистенции. За последно с подобно невероятно постижение може да се похвали легендата Карийм Абдул Джабар - 50 точки и 11 асистенции при успеха на Милуоки над Портланд със 122:108 през 1975 година. Освен това 211-сантиметровият гигант е първият баскетболист с поне 50 точки и 10 асистенции в цялата история на Денвър Нъгетс. Nikola Jokic (career-high 50 points) joins Carmelo Anthony and Allen Iverson as the only @nuggets players with 50+ point games in the past 20 seasons. pic.twitter.com/aTR95pyJSu — NBA History (@NBAHistory) February 7, 2021 В последната четвърт Жокера наниза цели 23 точки, които обаче се оказаха недостатъчни за обрата на Нъгетс. Сакраменто удържа аванса си чрез много добра отборна игра, като цели четирима играчи на "кралете" завършиха с поне по 20 точки - Харисън Барнс с 28, Ди'Аарън Фокс с 24, Тайрийз Халибъртън с 23 и Ришон Холмс с 21.

