Доминацията на Гранеруд продължава

Халвор Егнер Гранеруд продължи тоталната си доминация през сезона в световната купа по ски-скокове, след като спечели и второто състезание в Клингентал през уикенда. 24-годишният норвежец финишира пред словенеца Бор Павловчич и германеца Маркус Айзенбихлер.

He does it again! Halvor's 10th win in the last competition in Klingenthal !



1. Halvor Egner Granerud , 288.5pts

2. Bor Pavlovi , 287.8pts

3. Markus Eisenbichler , 285.7pts