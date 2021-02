eSports Нападател на Ливърпул стана номер 1 във FIFA 21 07 февруари 2021 | 16:40 - Обновена Прочетена 256 0



копирано





През този уикенд Жота записа 30 победи от възможните 30 мача в уикенд лигата на Ultimate Team във FIFA 21 и поведе в седмичната класация на този режим във видеоиграта. Самият футболист се похвали с това свое постижение в Инстаграм, като написа: “Просто казах, че ще играя, докато загубя”. 30-0 again! #1 ranking!



@DiogoJota18 pic.twitter.com/ZmzO6dayPi — FIFA 21 News (@UltimateTeamUK) February 6, 2021 Португалският национал не за първи път доказа колко е добър с джойстика в ръце. През миналия май той спечели виртуалния турнир на FIFA 20 сред футболистите в Премиър лийг. Тогава все още като играч на Diogo Jota is now ranked No. 1 in the world on FUT Champions on PlayStation @brgaming



He went 30-0 this weekend pic.twitter.com/Zoy4lBtkB6 — B/R Football (@brfootball) February 6, 2021 Той разполага с доста силен състав във видеоиграта, като в него попадат цели четирима футболисти със статут на икони във FIFA 21 - Роналдо, Еузебио, Рууд Гулит и Патрик Виейра. Освен това нападателят също присъства в отбора с ексклузивния максимален рейтинг от 99, тъй като производителите на играта предоставят подобни карти единствено на самите футболисти, изобразени на тях. Напоследък Жота има достатъчно свободно време за FIFA 21, тъй като лекува контузия. Liverpool's Diogo Jota flirts with top spot on PlayStation's FIFA 21 leaderboard. https://t.co/AUTcHlT90F pic.twitter.com/ypB1cCmR4n — theScore (@theScore) February 6, 2021 Нападателят на Ливърпул Диого Жота показа, че разполага с големи умения не само на футболния терен, но и във видеоигрите.През този уикенд Жота записа 30 победи от възможните 30 мача в уикенд лигата на Ultimate Team във FIFA 21 и поведе в седмичната класация на този режим във видеоиграта. Самият футболист се похвали с това свое постижение в Инстаграм, като написа: “Просто казах, че ще играя, докато загубя”.Португалският национал не за първи път доказа колко е добър с джойстика в ръце. През миналия май той спечели виртуалния турнир на FIFA 20 сред футболистите в Премиър лийг. Тогава все още като играч на Уулвърхамптън той победи своя настоящ съотборник в Ливърпул Трент Александър-Арнолд на финала. “Откакто моят баща ми подари първия ми Playstation като дете, това е друга моя страст. Винаги съм играел виртуален футбол”, призна наскоро Жота в свое интервю за The Athletic.Той разполага с доста силен състав във видеоиграта, като в него попадат цели четирима футболисти със статут на икони във FIFA 21 - Роналдо, Еузебио, Рууд Гулит и Патрик Виейра. Освен това нападателят също присъства в отбора с ексклузивния максимален рейтинг от 99, тъй като производителите на играта предоставят подобни карти единствено на самите футболисти, изобразени на тях. Напоследък Жота има достатъчно свободно време за FIFA 21, тъй като лекува контузия.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 256

1