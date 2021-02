НБА Дерик Роуз ще си има нов отбор 07 февруари 2021 | 13:09 Прочетена 375 0



Дерик Роуз няма да остане в започващия своето "преизграждане" Детройт Пистънс. Най-младият носител на MVP наградата в НБА е постигнал разбирателство с ръководството на "буталата" за това той да бъде разменен до края на трансферния прозорец, съобщи Шамс Чарания от "The Athletic". Според репортера най-голям интерес към услугите на плеймейкъра има от Ню Йорк Никс и Лос Анджелис Клипърс. Knicks are engaged in talks with the Pistons to acquire former MVP Derrick Rose, per @ShamsCharania pic.twitter.com/2RoYXFWdAy — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2021 Роуз пропусна последните два мача на Детройт и е възможно той да не се появи повече в игра за тима. 32-годишният ветеран изкара сезон и половина в Пистънс, като през миналата кампания записа статистически най-силната си година от времето си в Чикаго Булс - средно по 18.1 точки и 5.6 асистенции при 49% стрелба от полето. Този сезон Роуз оставя по 14.2 точки и 4.2 асистенции за около 22 минути игрово време.

Thibs when he sees D-Rose in the open market pic.twitter.com/R4MPtpzYMl — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2021 188-сантиметровият гард вече изкара един период в Ню Йорк - сезон 2016/17, когато в Никс бяха още Кармело Антъни и Кристапс Порзингис. Експериментът на Фил Джаксън обаче не се получи и Никс завършиха сезона на 12-о място на Изток с актив от 31-51. Сега старши треньор на нюйоркчани е Том Тибодо, който работеше заедно с Роуз в Чикаго Булс. В момента Никс се представят далеч над очакванията и заемат плейофно място - 6-а позиция с актив от 11 победи и 13 загуби.

