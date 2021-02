Адриан Андреев ще участва на турнир заедно с Анди Мъри

Талантливият български тенисист Адриан Андреев е получил "уайлд кард" за основната схема на започващия утре турнир на закрито от сериите "Чалънджър" в италианския град Биела. 19-годишният софиянец ще се изправи в първи кръг срещу немския ветеран Матиас Бахингер, който заема 275-ата позиция в световната ранглиста.

