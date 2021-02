Тенис Зинер победи Травалия във финала на "Грейт Оушън Роуд Оупън" (видео) 07 февруари 2021 | 11:47 - Обновена Прочетена 117 0



копирано



@janniksin is the first teenager to win two ATP Tour titles since Novak Djokovic (2006).



: @TennisTV | #GreatOceanRoadOpenpic.twitter.com/GEsMET5heA — ATP Tour (@atptour) February 7, 2021

19-годишният Зинер на свой ред взе аванс във втората част, но Травалия се добра до равенство 4:4. Тийнейджърът спечели следващите два гейма, за да постигне краен успех в двубоя при първия си мачбол.

Яник Зинер, който триумфира в София през миналата година, е най-младият тенисист с две титли от турнири на АТП след Новак Джокович, който записа това постижение през 2006 година.

Зинер започва участието си на Откритото първенство на Австралия с двубой срещу 11-ия поставен в схемата Денис Шаповалов в понеделник. Яник Зинер победи със 7:6 (4), 6:4 Стефано Травалия във финала на турнира по тенис "Грейт Оушън Роуд Оупън". Поставеният под номер четири в схемата италианец допусна ранен пробив в мача срещу своя сънародник, но след това изравни и спечели тайбрека със 7:4.19-годишният Зинер на свой ред взе аванс във втората част, но Травалия се добра до равенство 4:4. Тийнейджърът спечели следващите два гейма, за да постигне краен успех в двубоя при първия си мачбол.Яник Зинер, който триумфира в София през миналата година, е най-младият тенисист с две титли от турнири на АТП след Новак Джокович, който записа това постижение през 2006 година.Зинер започва участието си на Откритото първенство на Австралия с двубой срещу 11-ия поставен в схемата Денис Шаповалов в понеделник. Make that consecutive match wins for @janniksin!#GreatOceanRoadOpen pic.twitter.com/RJSut4p6nX — ATP Tour (@atptour) February 7, 2021

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 117 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1