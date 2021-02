Пейтън Манинг оглавява Випуск 2021 на "Залата на славата" в НФЛ (видео)

Бившият куотърбек на Индинаполис Колтс и Денвър Бронкос в Националната футболна лига (НФЛ) Пейтън Манинг е сред новите имена в „Залата на славата“ в Кантън, Охайо.

„Шерифът“, както е известен Манинг бе избран под номер 1 в Драфта през 1998-а година от Индианаполис където прекара първите 14 години от своята кариера. В престоя си в Индиана той спечели четири приза за „Най-полезен играч“, като изведе Колтс до титлата в Супербоул 41 през сезон 2006. По пътя към титлата Колтс спечелиха титлата в своята Южна дивизия на Американската футболна конференция, с 12 победи и 4 загуби, в плейофите се справиха с Канзас Сити, Балтимор и Ню Инглънд, преди да надвият Чикаго под дъжда в Маями. Манинг бе избран и за „Най-полезен играч“ в Супербоул 41.

След като пропусна сезон 2011 заради контузия във врата, Манинг премина в състава на Денвър, където добави още един приз за „Най-полезен играч“ и още един трофей „Ломбарди“ от Супербоул 50, преди да сложи край на своята кариера след спечелването на втория си пръстен.

В своята кариера той има общо, 71 940 ярда по въздух, 539 тъчдаун паса, срещу 251 пресечени такива и процент на успешни опити за подаване от 65.3 от общо 9 380 опита. Той държи рекордите за най-много тъчдаун пасове за един сезон с 55 през сезон 2013, най-много ярдове по въздух за един сезон с 5 477 пред сезон 2013 и споделя рекорда за най-много тъчдаун пасове в един мач (7) с още седем куотърбека.

Освен Манинг, в „Залата на славата“ с Випуск 2021 влизат още и Чарлс Лудсън, Калвин „Мегатрон“ Джонсън, Дрю Пиърсън, Алан Фанека, Джон Линч, Том Флорес както и журналистът Бил Нън. Седемте живи (Бил Нън почина през 2014-а), ще получат своите „Златни сака“ през месец август, когато това ще направят и хората от Випуск 2020, чието приемане бе отложено с едно година заради коронавирус пандемията.