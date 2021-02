Тенис Дан Евънс триумфира с титлата на "Мъри Ривър Оупън" (видео) 07 февруари 2021 | 11:36 - Обновена Прочетена 150 0



Поставеният под номер осем в схемата Евънс направи общо пет пробива и се нуждаеше от само 77 минути, за да се поздрави с първа титла в своята кариера.

The perfect end to a perfect week



: @TennisTV | Dan Evans | #MurrayRiverOpenpic.twitter.com/qHjvwfOgRR — ATP Tour (@atptour) February 7, 2021 До момента канадският тенисист е загубил всичките седем двубоя за титли, в които е взел участие.

30-годишният се възползва по отличен начин от допуснатите грешки от страна на Оже-Алиасим, трети поставен в основната схема.

EVO'S FIRST TITLE



Дан Евънс спечели турнира по тенис "Мъри Ривър Оупън" в Мелбърн, който е подгряващ преди старта на Откритото първенство на Австралия. Във финала британецът победи с 6:2, 6:3 Феликс Оже- Алиасим.



