ЛеБрон Джеймс с 33 точки, Лейкърс би Детройт след продължения (видео)

135:129 у дома след продължения състава на Детройт.

LeBron James (33 PTS, 11 AST, 4 STL) scores 8 in the 2nd OT period to power the @Lakers past DET.



Anthony Davis: 30 PTS

Dennis Schroder: 22 PTS (7-9 FGM), 8 AST

Jerami Grant: 32 PTS

Josh Jackson: 28 PTS (25 in 2nd half & OT)

Delon Wright: 22 PTS (8-10 FGM), 10 AST pic.twitter.com/zjlK6IRdiK — NBA (@NBA) February 7, 2021

ЛеБрон Джеймс реализира 8 от общо 33 точки във втория допълнителен период. Денис Шрьодер вкара 22 точки и подаде 8 асистенции за четвъртия пореден успех в полза на шампиона в Лигата. LBJ and AD drop 30+ each in the @Lakers 2OT win! @KingJames: 33 PTS, 11 AST, 4 STL@AntDavis23: 30 PTS, 2 BLK pic.twitter.com/1npSjjeKAW — NBA (@NBA) February 7, 2021

Джерами Грант се отличи с 32 точки за Пистънс, а съотборникът му Джош Джаксън отбеляза 25 от своите общо 28 точки във втората половина от редовното време.

