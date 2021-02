НБА Лука Дончич изравни рекордните в кариерата си 42 точки, Стеф Къри реализира 57 точки (видео) 07 февруари 2021 | 11:07 - Обновена Прочетена 431 0



Лука Дончич изравни рекордните в кариерата си 42 точки при победата за Далас със 134:132 у дома срещу Голдън Стейт.



After tying his career high with 42 tonight, we look back at the BEST PLAY from ALL 8 of @luka7doncic's 40+ point games! pic.twitter.com/f4XOJFn8Vn — NBA (@NBA) February 7, 2021 Стеф Къри реализира 57 точки в полза на Уориърс, като това е вторият най-резултатен двубой в неговата кариера. Звездата на Голдън Стейт се отличи с 11 тройки, което е рекорд през сезона до момента.

LUKA and STEPH combine for 99 points, 18 threes, and score 10+ points EACH in EVERY quarter!



Where else do two offensive marvels THRILL from start to finish? #OnlyHere pic.twitter.com/uDotRJZn99 — NBA (@NBA) February 7, 2021 Далас прекъсна серията си от шест последователни поражения в Лигата. Точно 28 секунди преди края тройка на Къри даде точка аванс за Голдън Стейт, но нова тройка на Макси Клебер за 134:132 само 5.6 секунди преди финалната сирена реши крайния победител в сблъсъка. Стеф Къри реализира 57 точки в полза на Уориърс, като това е вторият най-резултатен двубой в неговата кариера. Звездата на Голдън Стейт се отличи с 11 тройки, което е рекорд през сезона до момента.

