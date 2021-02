Андерс Лий осигури победата за Айлендърс срещу Питсбърг в НХЛ

Андерс Лий се разписа при числено превъзходство в края на третата част за победата на Ню Йорк Айлендърс с 4:3 у дома срещу Питсбърг Пенгуинс в двубой от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Ню Йорк прекъсна серията си от пет поредни поражения, а Лий се разписа 2.44 минути, след като Теди Блъгър беше наказан. Попадението е четвърто през сезона за капитана на Айлендърс.

Райън Пълок и Матю Барзал се отличиха с асистенции. Вратарят Семьон Варламов направи 28 спасявания в полза на победителите.

Bailey giving Varlamov the game puck for winning his 500th NHL game is everything. pic.twitter.com/sdegnCexUM — New York Islanders (@NYIslanders) February 7, 2021

Джейк Генцел даде аванс в полза на Пенс за 3:2 точно 3.19 минути след началото на последната третина. Малко по-късно Кал Клътърбък изравни в полза на Ню Йорк с първото си попадение през кампания.

Капитанът на гостите Сидни Кросби асистира за попадение на Генцел, което е четвърто в настоящия шампионат.

Penguins points tonight (thus far):

Guentzel 1G-1A

Joseph 1G

Malkin 1G

Letang 1A

Kapanen 1A

Crosby 1A

Rust 1A



The latest, courtesy of @jakenbake20 pic.twitter.com/QmKEAFN0nM — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 7, 2021

Джордън Ебърли реализира два гола в полза на домакините, а Пиер-Оливие Джоузеф и Евгени Малкин бяха точни за Питсбърг.

Торонто разгроми с 5:1 у дома Ванкувър в друга среща от НХЛ. Остън Матюс се разписа на два пъти, като вече има седем попадения през сезона. Уейн Симъндс също реализира две попадения, а Зак Хайман се отличи с гол и асистенция за Мейпъл Лийфс.

Мич Марнър добави още три завършващи подавания в полза на победителите, а вратарят Фредерик Андерсен направи 27 спасявания в мача.

Брок Бозър реализира почетния гол за Канъкс.

Анахайм се наложи с 2:1 след дузпи у дома над Сан Хосе. Макс Комтоа и Трой Тери реализираха за успеха в полза на Дъкс, а вратарят Райън Милър спря 26 удара.

Тери и Райън Донато от Шаркс се разписаха при дузпите, а решителният шут беше на Комтоа между краката на стража Деван Дъбник, който записа 32 спасявания.

Логън Кутюр се разписа за Сан Хосе само 11 секунди след началото на двубоя, докато Исак Лундестрьом вкара първото си попадение в НХЛ за Анахайм.