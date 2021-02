Бокс Легендата Леон Спинкс загуби най-важната си битка 07 февруари 2021 | 08:52 - Обновена Прочетена 540 0



Успехът му в 15-рундовия мач след съдийско решение е една от най-големите изненади в историята на спорта. Побеждавайки Мохамед Али, Спинкс става единственият боксьор, взимал шампионските пояси на най-великият в боец в историята. Седем месеца по-късно Али взима реванш.

Победата над Мохамед Али може да е най-запомнящият се момент в кариерата на Леон Спинкс, но не е единственият голям успех за американския боксьор. През 1976 г. той става шампион в категория до 81 кг на олимпийските игри в Монреал. През 2017 г. е приет в Залата на боксовата слава.

Леон не е единственият успешен боксьор в семейството си. Неговият по-голям брат Майкъл също става олимпийски шампион в Монреал, а след това печели световните титли в две категории при професионалистите.



