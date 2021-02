ММА Александър Волков окървави Овърийм на UFC Fight Night 184 07 февруари 2021 | 05:55 - Обновена Прочетена 206 0



Волков не остави никакво съмнение в превъзходството си, като тръгна напред още в средата на първия рунд и успя да приключи мача във втория, след като нанесе тежки поражения на Овърийм. View this post on Instagram A post shared by ufc (@ufc)



Първият рунд започна наглед предпазливо, като и двамата бойци държаха дистанция. В средата търпението на Волков явно се изчерпа и той нанесе първи удар в главата на съперника, след което успя да го повали на пода. Ветеренът обаче успя да се изправи и да дочака сирената. Овърийм не изглеждаше в добра кондиция и той се потвърди през вторите пет минути. В тях той изглеждаше вече сломен и просто се пазеше от ударите на Волков, който окървави Разрушителя, преди да го прати в нокаут.



След мача руснака си пожела бой за титлата в категорията."Това е моето време, радвам се и ще преследвам пояса. Работих много и знаех, че мога да завърша мача с нокаут. Още като видях лицето му в края на първия рунд ми стана ясно, че мачът няма да продължи дълго. В добра форма съм, тренирам и ставам все по-добър. Разбира се, че искам да се бия за пояса, но на първо време нека видим как ще завършат другите битки в категорията", коментира Волков. View this post on Instagram A post shared by ufc (@ufc)



Още по-бързо приключи подглавната битка в категория "петел". Кори Сандхаген имаше нужда от само 28 секунди, за да просне безпомощен на пода съперника си Франки Едгар, след като го нокаутира с "летящо коляно".





