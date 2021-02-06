Волейбол ЦСКА показа характер срещу Добруджа и взе първа победа в Първата осмица 06 февруари 2021 | 21:06 - Обновена Прочетена 296 0



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"Червените" взеха реванш от добричлии за поражението от 2-ия кръг кръг с 0:3 гейма.



Двата отбора показаха изравнени сили в голяма част от двубоя, но битката обаче бе решена в тайбрека. Там столичани бяха повече от категорични и се поздравиха с първата си победа след повече от два часа игра.



Най-оспорвана бе втората част, в която ролите се разменяха на няколко пъти. В ключовите моменти опитът и класата на добричките волейболисти си казаха думата и те надделяха след 30:28.



Най-резултатен за ЦСКА стана Георги Татаров с 22 точки (6 блока, 52% ефективност в атака, 24% перфектно и 48% позитивно посрещане - +13).



Националът Димитър Димитров добави 16 точки (43% ефективност в атака - - 2).



Мартин Павлов приключи с 12 точки (1 блок, 42% ефективност в атака, 30% перфектно и 61% позитивно посрещане - +1)).

Волейболистите на ЦСКА записаха първа победа в Първата осмица на Суперлигата, след като надделяха драматично над Добруджа 07 (Добрич) с 3:2 (25:19, 28:30, 25:22, 15:25, 15:8) в мач от 9-ия кръг."Червените" взеха реванш от добричлии за поражението от 2-ия кръг кръг с 0:3 гейма.Двата отбора показаха изравнени сили в голяма част от двубоя, но битката обаче бе решена в тайбрека. Там столичани бяха повече от категорични и се поздравиха с първата си победа след повече от два часа игра.Най-оспорвана бе втората част, в която ролите се разменяха на няколко пъти. В ключовите моменти опитът и класата на добричките волейболисти си казаха думата и те надделяха след 30:28.Най-резултатен за ЦСКА стана Георги Татаров с 22 точки (6 блока, 52% ефективност в атака, 24% перфектно и 48% позитивно посрещане - +13).Националът Димитър Димитров добави 16 точки (43% ефективност в атака - - 2).Мартин Павлов приключи с 12 точки (1 блок, 42% ефективност в атака, 30% перфектно и 61% позитивно посрещане - +1)). @@@

За Добруджа Мартин Мечкаров бе най-резултатен с 19 точки (1 ас, 1 блок, 52% ефективност в атака, 15% перфектно и 49% позитивно посрещане - +6). Бившият национал Методи Ананиев добави 13 точки (1 блок, 57% ефективност в атака, 30% перфектно и 52% позитивно посрещане - +6).



Венцислав Рагин (5 блока, 50% ефективност в атака - +10) и Жулиен Георгиев (1 ас, 1 блок, 34% ефективност в атака - - 4) добавиха по 12 точки.



Добруджа е трети в класирането с 14 точки (4 победи, 4 загуби), ЦСКА е 7-и с 3 точки (1 успех, 4 поражения) и 3 мача по-малко.



Следващият двубой за ЦСКА е на 10 февруари (сряда), срещу Пирин (Разлог). Добруджа излиза срещу Левски София ден по-рано.

ЦСКА: Делчо Раев 5, Димитър Димитров 16, Георги Татаров 22, Мартин Павлов 12, Борислав Манолов 7, Андрей Христов 10 – Кристиян Петров-либеро (Валентин Пейчев-либеро, Даниел минков, Християн Валиков, Иван Крачев, Ивайло Стефанов 3, )

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

ДОБРУДЖА: Георги Манчев 1, Жулиен Георгиев 12, Методи Ананиев 13, Мартин Мечкаров 19, Венцислав Рагин 12, Денис Чавдаров 9 – Николай Тодоров-либеро (Светослав Арнаудов, Любослав Телкийски, Християн Димитров 2)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

Първенство на България по волейбол за мъже, двубои от деветия кръг в първата осмица:



Марек Юнион-Ивкони - Пирин Разлог 3:1 (25:16, 24:26, 25:16, 25:14)

Хебър - Нефтохимик 2010 3:0 (25:16, 25:21, 25:15)

ЦСКА - Добруджа 07 3:2 (25:19, 28:30, 25:22, 15:25, 15:8)

Монтана - Левски София 3:0 (25:20, 26:24, 25:18)



класиране:

1. Хебър 9 7 2 24:9 21 точки

2. Марек Юнион-Ивкони 8 5 3 19:15 16

3. Нефтохимик 2010 8 5 3 17:15 13

4. Добруджа 07 8 4 4 18:14 14

5. Левски София 7 4 3 15:13 12

6. Монтана 6 3 3 12:13 7

7. ЦСКА 5 1 4 5:14 3

8. Пирин 7 0 7 4:21 1

За Добруджа Мартин Мечкаров бе най-резултатен с 19 точки (1 ас, 1 блок, 52% ефективност в атака, 15% перфектно и 49% позитивно посрещане - +6). Бившият национал Методи Ананиев добави 13 точки (1 блок, 57% ефективност в атака, 30% перфектно и 52% позитивно посрещане - +6).Венцислав Рагин (5 блока, 50% ефективност в атака - +10) и Жулиен Георгиев (1 ас, 1 блок, 34% ефективност в атака - - 4) добавиха по 12 точки.Добруджа е трети в класирането с 14 точки (4 победи, 4 загуби), ЦСКА е 7-и с 3 точки (1 успех, 4 поражения) и 3 мача по-малко.Следващият двубой за ЦСКА е на 10 февруари (сряда), срещу Пирин (Разлог). Добруджа излиза срещу Левски София ден по-рано.



ЦСКА – ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ) 3:2 (25:19, 28:30, 25:22, 15:25, 15:8) Делчо Раев 5, Димитър Димитров 16, Георги Татаров 22, Мартин Павлов 12, Борислав Манолов 7, Андрей Христов 10 – Кристиян Петров-либеро (Валентин Пейчев-либеро, Даниел минков, Християн Валиков, Иван Крачев, Ивайло Стефанов 3, )Георги Манчев 1, Жулиен Георгиев 12, Методи Ананиев 13, Мартин Мечкаров 19, Венцислав Рагин 12, Денис Чавдаров 9 – Николай Тодоров-либеро (Светослав Арнаудов, Любослав Телкийски, Християн Димитров 2) 0



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