Пиоли: Не се интересуваме от класирането

Беше странно да не играем цяла седмица, отдавна не ни се беше случвало. Анализирахме някои тактически ситуации и направихме повече физическа работа. Беше интензивна и ползотворна седмица. Намираме се в средата на изкачването, тепърва предстои най-сложната част от него. За всички ще е трудно. Всеки един от първите седем тима в класирането може да спечели титлата или да се класира за Шампионската лига. Ние не желаем да сме сред трите разочаровани отбора.

"We must try to raise our level"

Coach Pioli ahead of tomorrow's game at San Siro



"Non possiamo accontentarci"#MilanCrotone: vai sull'App per rivedere la conferenza stampa del Mister https://t.co/k2zluita95#SempreMilan pic.twitter.com/wRP7iW94Jc