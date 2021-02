Оскар Свенсон спечели спринта в Улрисехамн

Оскар Свенсон спечели спринта свободен стил от световната купа по ски бягане в Улрисехамн в отсъствието на редица от лидерите в класирането. В старта не участва водачът Александър Болшунов и всички норвежци, които предпочетоха да се съсредоточат върху световното първенство.

Oskar Svensson grabs the second victory of his career - and within one month passing the current top-2 of the Sprint World Cup ranking Pellegrino and Retivykh #fiscrosscountry NordicFocus pic.twitter.com/Bbqmk6Ta0B