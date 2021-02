Реал Мадрид иска Мбапе, но...

Мбапе иска в Реал Мадрид, твърди негов бивш съотборник

В потенциалния нов договор на френската суперзвезда Килиан Мбапе може да бъде включена клауза, която да позволява на нападателя на премине в Реал Мадрид , твърди AS, позовавайки се на източници, близки до играча. Настоящият контракт на Мбапе с Пари Сен Жермен изтича през юни 2022 година и в следващите месеци той трябва да реши дали да преподпише с клуба. Идеалният вариант за него е всичко да е ясно до началото на Европейското първенство, за да може той да участва в турнира без да е разсейван от странични фактори.Според публикацията на AS от ПСЖ са готови да изравнят годишната заплата на Мбапе с тази на бразилския нападател на тима Неймар , който взима чисто по 37 милиона евро на сезон. Французинът в момента получава възнаграждение от 21 милиона евро на сезон.Интересно за отбелязване е, че бившият нападател на ПСЖ Хесе вече сподели, че Мбапе има желание да облече фланелката на Реал Мадрид.Що се отнася до "лос бланкос", 13-кратният шампион на Европа преминава през тежък финансов период, резултат на комбинация от COVID-19 пандемията и това, че клубът плаща общо 448 милиона евро заплати на своите футболисти. Клубът инвестира сериозни средства и за реновирането на стадион " Сантиаго Бернабеу ", като вече е взел заем от 100 милиона евро. През юни "лос меренгес" ще вземат нов заем от 275 милиона евро, както и допълнителни 200 милиона през юни 2022.Самият Мбапе е наясно с тежката икономическа ситуация в световен план и е готов да подпише нов договор с ПСЖ, като изчака 2-3 години, преди евентуално да се присъедини към "лос бланкос", надявайки се, че дотогова испанският колос ще е в по-добро финансово състояние.От гледна точка на Реал Мадрид обаче, ако Мбапе преподпише с ПСЖ, то "белите" ще трябва почти сигурно да платят на французите трансферна сума, надвишаваща рекордните 222 милиона евро, преведени от Пари Сен Жермен в сметката на Барселона през 2017 за Неймар. За "лос меренгес" по-добрият вариант е да платят сума в границите на 150 милиона евро през лятото на 2021, тъй като до изтичането на контракта на франуцзина с ПСЖ ще остава само една година.Друг проблем пред Реал Мадрид е, че няма да е по силите на клуба да предложи на Мбапе по-висока заплата от тази, която взима в момента на "Парк де Пренс". На "Бернабеу" има таван на заплатите, който е 15 милиона евро, а това е с 6 милиона по-малко от сегашното възнаграждение на 22-годишния французин, посочва още AS. 15 милиона взимат в момента в Реал Еден Азар Гарет Бейл . Ако Мбапе се съгласи да заиграе на "Бернабеу", той ще трябва да намали заплатата си, но от Реал Мадрид могат да го компенсират, давайки му по-голям процент от имиджовите права - практика, използвана от клуба с други три звезди - Кристиано Роналдо , Азар и Бейл.