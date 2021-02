Янис последва примера на ЛеБрон и се обяви против Мача на звездите

Лидерът на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо също се обяви против провеждането на Мача на звездите през март. Тазгодишното юбилейно 70-о издание на демонстративното събитие ще се състои на 7 март след разбирателство между НБА и Асоциацията на играчите. Янис обаче заяви, че ще последва примера на ЛеБрон Джеймс, който "няма енергия и не се вълнува от Мача на звездите".

"Всеки играч очакваше тези около пет дни, които да използва за почивка. Трябва да следваме ЛеБрон. Той каза, че не се вълнува и няма енергия от Мача на звездите и мога да потвърдя, че аз се чувствам по същия начин. В момента наистина не ми пука за събитието. Не можем да си видим семействата... Искам да пътувам до Испания и да видя малкия си брат, искам той да дойде да ме види. Просто нямам енергия", каза двукратният носител на MVP наградата на пресконференция след победата на "елените" над Кливланд снощи.

"We gotta all follow the big dog [LeBron], man. The big dog says he has zero excitement, zero energy for the All-Star Game, I’m the same way. … I want to see my family."



Giannis shared his thoughts on the All-Star Game. pic.twitter.com/8Gk0QvC4XP