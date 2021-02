Астън Вила 1:0 Арсенал

Арсенал играят при 1:0 Астън Вила в среща от 23-ия кръг на Премиър лийг. Оли Уоткинс откри резултата още във втората минута след пас на Траоре.

“Артилеристите” излизат без Бернд Лено и Давид Луис, след като и двамата са наказани заради червените картони получени срещу Уулвс. Германецът е заменен на вратата от новото попълнение от Мат Райън, а на мястото на Луис Микел Артета залага на друг бразилец - Габриел.

