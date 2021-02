Зимни спортове Винс Крихмайер записа втора поредна победа в Супер-Г за СК 06 февруари 2021 | 14:15 - Обновена Прочетена 159 0



Винсент Крихмайер (Австрия) спечели последният старт от Световната купа по ски-алпийски дисциплини преди Световното първенство в Кортина д‘Ампецо (Италия), което стартира в понеделник. Action is not over yet at @KandaharSCG!

The speed guys are ready to go again! Super G at 11.30 CET. #fisalpine pic.twitter.com/t9wRNVoWKs — FIS Alpine (@fisalpine) February 6, 2021 Австриецът триумфира с супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен (Германия), като по този начин записа своя втори пореден успех в дисциплината след победата му в Китцбюел (Австрия) през януари. Крихмайер премина трасето „Кандахар 1“ за 1:12.68, с което остана на 0.17 пред своя сънародник Матиас Майер. По този начин, двамата донесоха подиуми съответно 250 и 251 за австрийския тим в дисциплината супергигантски слалом при мъжете в Световната купа. Трети на почетната стълбичка днес се качи Марко Одермат (Швейцария), който даде време с 0.49 по-слабо от това на Крихмайер. Vincent Kriechmayr führt beim Super-G von Garmisch-Partenkirchen ÖSV-Doppelsieg an +++ Bericht: https://t.co/yMESP4jJwS pic.twitter.com/QzaaYW3kn8 — Skiweltcup.TV (@skiweltcup_tv) February 6, 2021 С днешната си победа в Гармиш, Крихмайер се утвърди като един от фаворитите за златото в дисциплината по време на шампионата в Кортина. Супергигантският слалом от Световното първенство е предвиден за вторник (9 февруари) от 14:00 часа българско време. Austria's Vincent Kriechmayr wins in Garmisch for his second consecutive Super-G @fisalpine World Cup win, taking the last event ahead of next week's World Championships in Italy.@SkiAustria_Menhttps://t.co/k3Iu6YiXS3 — Olympic Channel (@olympicchannel) February 6, 2021 В битката за малкия кристален глобус в дисциплината водач с 341 точки е Крихмайер, втори с 240 е Майер, докато трети с 225 е носителят на трофея за миналата година Мауро Кавицел (Швейцария). Швейцарецът обаче пропусна стартовете в Гармиш и е под въпрос за надпреварата в Кортина след получена контузия през януари месец. В генералното класиране за Световната купа начело с 924 пункта остава Алекси Пентюро (Франция), втори с 699 е Одермат, докато трети с 666 е Марко Шварц (Австрия). И Пентюро, и Шварц не стартираха в двете състезания в Германия този уикенд. Класиране в топ 6 на супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен, Германия: 1. Винсент Крихмайeр (Австрия) - 1:12.68 минути 2. Матиас Майер (Австрия) - 1:12.85 минути 3. Марко Одермат (Швейцария) - 1:13.17 минути 4. Нилс Алегре (Франция) - 1:13.25 минути 5. Кристоф Инерхофер (Италия) - 1:13.36 минути 6. Макс Франц (Австрия) - 1:13.38 минути

