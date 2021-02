Александър Волков е по-тежък с 4 кг от Алистър Овърийм (видео + снимки)

Алистър Овърийм е по-лек с около 4 кг от Александър Волков.

Битката в тежка категория ще е водеща за галавечерта UFC Fight Night 184, която ще се проведе утре ранf сутринта българско време на 6 февруари (неделя) в Лас Вегас.

Nearly two years after they were first booked @AlistairOvereem and @AlexDragoVolkov will finally lock horns at #UFCVegas18.



And it's all respect before Saturday's headliner. pic.twitter.com/MYRK9wipkH