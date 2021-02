Димитров и Пиронкова започват на Australian Open в понеделник (програма)

Организаторите на първия турнир от "Големия шлем" за годината - Australian Open, обявиха програмата за понеделник, когато на кортовете в Мелбърн ще излязат първите ракети на България при мъжете и жените Григор Димитров и Цветана Пиронкова.

Schedule sorted for Day 1 of #AO2021



We are in for a treat #AusOpen