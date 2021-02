Турнирът Grampians Trophy ще остане без финал

Подгряващият турнир Grampians Trophy в Мелбърн, в който участие вземат тенисистки, които са били поставени под тежка карантина, ще остане без финал, решиха организаторите.

Те прецениха, че няма смисъл да се играят полуфинали и финал в деня преди началото на Откритото първенство на Австралия и по тази причина победителките от двата полуфинала ще си разделят точките и наградния фонд от финала.

Due to the delayed schedule and the start of the Australian Open on Monday, the final of the Grampians Trophy will not be played.



The semifinals will go forward as scheduled on Sunday. Both finalists will receive finalist points and finalist prize money.