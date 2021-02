Титлата на Gippsland Trophy ще се реши между Елизе Мертенс и Кая Канепи

Елизе Мертенс достигна до финала на подгряващия Australian Open турнир Gippsland Trophy след като нейната съперничка полуфинала, Наоми Осака се отказа от участие в двубоя.

Осака посочи, че е почувствала дискомфорт преди началото на срещата и с огледа да запази силите си за предстоящия турнир от "Големия шлем", който тя спечели през 2019 година, се отказва от мача си с Елизе Мертенс. По този начин белгийката се класира за финала без игра.

"Sorry to Tennis Australia and the fans to have to withdraw today. I have a niggling injury and in light of the AO on the horizon, I need to be cautious. I look forward to competing next week." - Naomi Osaka



Elise Mertens will advance to the Gippsland Trophy final.