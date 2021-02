Барти и Мугуруса достигнаха до финала на Yarra Valley Classic

Поставената под номер 1 в схемата Ашли Барти и испанката Гарбине Мугуруса се класираха за финала на турнира Yarra Valley Classic, който е подгряващ преди започващото в понеделник Открито първенство на Австралия.

Представителката на домакините Барти стигна до двубоя за титлата без игра, тъй като съперничката и Серина Уилямс не излезе на корта заради лека травма. Това обаче бе сериозен удар за домакините, които се надяваха на сблъсък между настоящата водачка в световната ранглиста при жените и носителката на 23 титли от "Големия шлем".

