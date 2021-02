Тенис Оже-Алиасим и Дан Евънс ще спорят за титлата на Murray River Open 06 февруари 2021 | 12:01 Прочетена 168 0



Канадецът Феликс Оже-Алиасим и британецът Дан Евънс ще играят във финала на турнира по тенис Murray River Open в Мелбърн, който е подгряващ преди започващото в понеделник Открито първенство на Австралия. The Murray River Open final awaits for @felixtennis



It will be the seventh career ATP final for Felix! pic.twitter.com/H5kLUoU6Ib — #AusOpen (@AustralianOpen) February 6, 2021 В полуфиналите поставеният под номер 3 в схемата Оже-Алиасим спечели за 61 минути срещу французина Корентен Муте с 6:1, 6:2. Муте, който в четвъртфиналите победи Григор Димитров, днес нямаше сили да се противопостави на мощните сервиси на съперника си. Оже-Алиасим наниза 8 аса срещу нито един за Муте и спечели 93 процента от точките си при вкаран първи сервис. Flying into the final



Dan Evans defeats Jeremy Chardy 6-2, 6-2 at the Murray River Open#BackTheBrits pic.twitter.com/4Dqv1xzjDq — LTA (@the_LTA) February 6, 2021 В другия полуфинал интрига също липсваше, като осмият в схемата Евънс победи с 6:2, 6:2 французина Жереми Шарди за 62 минути игра. Евънс спечели максималните 100 процента от разиграванията при вкаран свой първи сервис, което много улесни задачата му в мача.

