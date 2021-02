Радослав Янков с 20-о място на Световната купа в Банойе

Българинът Радослав Янков остана на 20-о място в състезанието по паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в руския зимен курорт Банойе.

Янков даде време от 1:12.59 минути в квалификацията и само 25 стотни го разделиха от място в основната част на състезанието.

Победител в него стана Дмитри Логинов, който в изцяло руски финал изпревари Игор Слуев. В спора за третото място италианецът Мирко Феличети победи сънародника си Едвин Корати

What a way to start an action packed weekend in Bannoye for the Russian Snowboard Team Dmitry Loginov leads the 1-2 punch for the Russain squad and takes his first victory of the season after besting his teammate Igor Sluev in Saturday’s PGS big final pic.twitter.com/FtcnYnS4eX