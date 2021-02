Тенис Италиански финал на турнира Great Ocean Road Open в Мелбърн 06 февруари 2021 | 11:50 Прочетена 198 0



Италианците Стефано Травалия и Яник Зинер ще играят на финала на подгряващия турнир по тенис Great Ocean Road Open в Мелбърн. Травалия си осигури място в спора за титлата с лесна победа с 6:3, 6:4 над бразилеца Тиаго Монтейро в първия полуфинал за час и 24 минути игра. Dopo 33 anni torna una finale tutta ITALIANA nel circuito ATP!



Sinner batte Khachanov e raggiunge Travaglia nell'ultimo atto del Great Ocean Road Open #EurosportTENNIS | #GreatOceanRoadOpen pic.twitter.com/sYEEGM13kb — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 6, 2021 Доста повече усилия трябва да положи 19-годишният Зинер, който преодоля поставения под номер 2 в схемата Карен Хачанов със 7:6(4), 4:6, 7:6(4). Мачът продължи повече от три часа и премина през серия от обрати, като в края му и двамата тенисисти изглеждаха силно изцедени. What a match!



After more than three hours, @janniksin defeats Khachanov and moves on to the final of the Great Ocean Road Open pic.twitter.com/oW3awStpMK — #AusOpen (@AustralianOpen) February 6, 2021 Зинер имаше пробив аванс при 4:3 гейма във втория сет, но позволи на Хачанов да спечели три поредни гейма и да форсира решителен трети сет. В него шампионът от Sofia Open отново направи ранен пробив, но допусна Хачанов да изравни за 5:5. В 12-ия гейм Зинер отрази и мачбол на свой сервис, но в тайбрек показа, че в момента се намира в по-добра форма и спечели със 7:4 точки, за да постигне деветата си поредна победа в турнири на ATP.

