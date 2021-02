Германските власти спряха полета на Байерн за Катар, играчите спаха в самолета

Играчите на Байерн (Мюнхен) прекараха една нощ в самолета, след като властите не дадоха разрешение на самолета им да излети за Световното клубно първенство в Катар.

Във вчерашната вечер баварците гостуваха на Херта в Берлин в среща от 20-ия кръг на Бундеслигата (1:0 в полза на шампионите), която бе преместена от предварителния час 20:30 за 20:00, за да може играчите на Ханзи Флик веднага след това да се отправят към летището и да хванат нощен полет към Доха преди да настъпи забраната за нощни полети (от полунощ до пет сутринта).

Bayern players spent the night on the plane in Berlin after being denied to take off. At 6:52 am, the plane was allowed to take off, but with a stopover in Munich because the crew had to be replaced. Departure to Doha scheduled for 8:45 am, arrival in the afternoon [Bild]