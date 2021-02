Огромен пожар бушува на пистата за MotoGP в Аржентина

Част от сграда с боксовете на пистата „Термас де Рио Хондо“ в Аржентина пострада при огромен пожар, който избухна през нощта.

Точната причина за пожара не е известна, но той се е разраснал във ВИП зоната на сграда на боксовете. Пламъците са били виждани от километри, като заради огромните ветрове тяхното потушаване е много трудно. В момента с тях се борят няколко пожарни екипа, от различни селища в района.

We're deeply sorry to hear about the fire at Termas de Río Hondo circuit



Sending all our support to our friends of @argmotogp in this difficult moment



¡Mucho ánimo!