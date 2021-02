НБА Торонто се справи с Бруклин, мачът мина под знака на тестовете за коронавирус на Кевин Дюрант 06 февруари 2021 | 10:11 Прочетена 156 0



Торонто Раптърс победи Бруклин Нетс със 123:117 в едно от дербитата на Атлантическата дивизия на Националната баскетболна асоциация (НБА), но двубоят ще бъде запомнен най-вече с неяснотите около тестовете за коронавирус на звездата на "мрежите" Кевин Дюрант. Дюрант направи три теста през деня - два от които PCR, като резултатът и от трите е отрицателен. Въпреки това той бе изваден от стартовия състав на домакините, появи се в игра на по-късен етап, а в края на срещата отново бе изолиран от всички останали. Причината се оказа, че човек, с който Дюрант е бил в близък контакт, е дал положителна проба за коронавирус, но това се е случило след няколко неясни резултата. UPDATE: Kevin Durant is out for the remainder of the game due to health and safety protocols. — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 6, 2021 Самият Дюрант вече прекара коронавирус при първата вълна, която заля САЩ, но заради здравния протокол той е принуден да пропусне гостуването на Филаделфия 76ърс по-късно днес. Иначе срещу Торонто Дюрант вкара 8 точки за 19 минути игра и това не се оказа достатъчно за домакините. За гостите от Раптърс много силен мач направиха Паскал Сиакам с 33 точки и ветеранът Кайл Лаури, който реализира 30. Tonight's Winning Numbers presented by @OntarioLottery. #WeTheNorth pic.twitter.com/6YOjv1q5f1 — Toronto Raptors (@Raptors) February 6, 2021 С 19 точки за Бруклин най-резултатен бе Джо Харис, докато 17 прибави Джеймс Хардън. Водачът в Западната конференция Юта Джаз постигна успех със 138:121 при гостуването си на Шарлът Хорнетс. "Джазмените", които записаха победа номер 18 през сезона, взеха инициативата във втората четвърт на мача, която спечелиха с 39:22. Bojan: #PerformanceLeader | @UofUHealth pic.twitter.com/lxI8Jr1Izv — utahjazz (@utahjazz) February 6, 2021 С основна заслуга за това бе хърватинът Боян Богданович, който вкара 31 точки, а 30 прибави Донован Мичъл. За Шарлът с 34 точки завърши новобранецът ЛаМело Бол, а 25 вкара бившият играч на Юта Гордън Хейуърд. С 34 точки на Джейсън Тейтъм Бостън Селтикс взе гостуването си на Лос Анджелис Клипърс със 119:115. Numbers don't lie! Here is tonight's @Gatorade Player of the Game. pic.twitter.com/8Uo7AY91x5 — Boston Celtics (@celtics) February 6, 2021 "Келтите" изоставаха с 11 точки на почивката, но след 38:20 в третата четвърт успяха да пречупят съперника си. Важна роля за обрата изигра гардът Кемба Уокър, който вкара 24 точки. За домакините от Клипърс, които играха без Пол Джордж, 28 точки наниза Кауай Ленърд, а Лу Уилямс завърши с 18. Янис Антетокумбо вкара 33 точки, а общо шестима играчи на Милуоки Бъкс завършиха с двуцифрен актив при победата със 123:105 над Кливланд Кавалиърс като гост. 17 points and 7 assists on 89% from the field @Jrue_Holiday11 | #NBAAllStar pic.twitter.com/6FAswYbEb2 — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 6, 2021 "Елените" изоставаха с 60:63 на полувремето, но през вторите 24 минути не оставиха съмнение в по-големите си качества. Джру Холидей добави 17 точки за Милуоки, а за Кливланд с 19 точки най-резултатен бе гардът Колин Секстън.

