Русия и Италия ще играят на финала на ATP Cup

Русия и Италия се класираха за финала на второто издание на отборния турнир по тенис ATP Cup в Мелбърн (Австралия) с награден фонд 4,5 милиона долара.

В полуфиналите Русия победи Германия с 2:1, а Италия се наложи с 3:0 над Испания.

И двата полуфинала бяха предрешени още след мачовете на сингъл. Андрей Рубльов се наложи с 3:6, 6:1, 6:2 над Ян-Ленард Щруф в първия мач между Русия и Германия, а след това Даниил Медведев спечели с 3:6, 6:3, 7:5 срещу Александър Зверев.

