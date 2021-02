Италия Пиоли: Играчите ми искат да направят този сезон важен 06 февруари 2021 | 00:48 - Обновена Прочетена 127 0



копирано

Наставникът на Милан Стефано Пиоли даде интервю пред Radio 105, в което говори на теми, свързани със себе си и отбора. За напрежението Нямам трикове, просто влагам страст в работата си. Когато съм цял ден на "Миланело" аз съм изпълнен с работа и любопитство. Да бъдеш треньор означава да контролираш обстановката на 360 градуса. Когато напусна "Миланело", аз си имам хобита и други занимания, които ми позволяват да прекарвам вечерта със спокойни мисли. Вярвам, че разполагам с необходимия баланс. За Милан Не искам да се представям като скромен, но направих всичко възможно, за да създам това желание за работа. Опитваме се да се погрижим за всичко. Клубът и аз винаги сме вярвали в това. Клубът винаги ни е бранел. Резултатите ни дадоха увереност да създадем прекрасна атмосфера, както и да израстнем до там, където всичко се случва по най-добрия начин. За състава Ние сме сред най-младите отбори в Европа. Отстрани нямате възприятие за момчетата, които тренирам. Те са много отговорни и е приятно да ги видя как пристигат на "Миланело" щастливи, че ще тренират. Няма нужда да ги мотивирам, те искат да бъдат заедно, както и този сезон да бъде важен. Това ме прави горд. В съблекалнята има хора със силни характери и момчетата са много добри в това да ги следват. За музиката Когато пристигна на "Миланело", първото нещо, което правя, е да пусна музика. За мен тя означава много и ми дава добро настроение. Нямам си любим жанр, но наистина ми харесва италианската музика. В моя живот музиката винаги ме е придружавала. All fired up for #MilanCrotone #SempreMilan @gruppo_a2a pic.twitter.com/802Yex4Ka1 — AC Milan (@acmilan) February 5, 2021 За треньорските емоции Развълнувам се, когато видя играчите да дават най-доброто от себе си, както и когато видя задружните им усилия за постигането на целта. Доволен съм от тяхното поведение на футболисти, които са стимулирани и окуражени. Винаги работим така, че да бъдем удовлетворени. Когато видя, че има чувство на принадлежност, това е красиво. Означава, че имаме добро поведение и преди всичко, че имаме страст. За липсата на феновете Мисля, че изпускаме някои фантастични емоции. Нашите фенове ни подкрепяха с голяма топлина дори когато нещата не бяха толкова позитивни. Сега само мога да си представя какъв би бил "Сан Сиро" с всички наши тифози. Надяваме се да можем да ги видим възможно най-скоро. Това би означавало да изживеем красотата на футбола. Точно затова съм много горд - отборът показва желание дори при липсата на стимул от трибуните. #Pioli discusses right work balance and says his players: "Want this season to be important"https://t.co/EKMMQl2Don #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) February 5, 2021 За мачовете, които гледа Обичам да гледам всички мачове, дори тези от други първенства. Винаги е важно да можем да видим решенията на нашите колеги.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 127 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1