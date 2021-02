Баскония размаза Реал в Мадрид

Реал Мадрид допусна изненадваща загуба с 64:84 (15:28, 19:9, 18:23, 12:24) от Баскония като домакин в мач от 24-ия кръг на Евролигата. Въпреки разгрома, „кралският тим” остава на четвърта позиция във временното класиране с 15 победи и 9 загуби, а Баскония скочи до 11-то място с баланс 11-13.

