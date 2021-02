Нови двама заразени в Наполи

От Наполи съобщиха за два нови случая на заразени с коронавирус футболисти на клуба. Става въпрос за защитниците Фаузи Гулам и Калиду Кулибали, които са дали положителни проби за COVID-19. И двамата са без симптоми, но въпреки това ще бъдат подожени на задължителната карантина. Вчера от своята изолация излезе халфът на тима Фабиан Руис, който беше предишният човек от състава на Дженаро Гатузо, дал положителен тест за заразата.

