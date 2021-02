Марк Кюбан защити Дончич от критиките

Собственикът на Далас Маверикс Марк Кюбан не остана безразличен към мнението на журналиста от ESPN Зак Лоу, който критикува голямата звезда на тексасци Лука Дончич. Преди няколко дни Лоу нарече словенеца "хленчо", а ето как прозвуча изказването му в контекст.

"Лука се превърна в един от най-големите хленчовци в НБА. При всеки пробив той се оплаква на съдиите и иска фаулове. Хаби толкова енергия за хленчене и обясняване, че това даже смуче от живота на отбора толкова много пъти през настоящия сезон", каза авторът на ESPN в своя подкаст.

here's the clip of mark cuban telling zach lowe "fuck you, you don't know shit" in response to lowe talking about luka being one of the whiniest players in the league toward the refs. pic.twitter.com/GOttOiXe50