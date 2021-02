Фонсека посочи кой ще носи капитанската лента на Рома срещу Ювентус

Наставникът на Рома Пауло Фонсека разкри, че халфът Браян Кристанте ще получи капитанската лента на тима за утрешното дерби с Ювентус. Както е известно, досегашният капитан на "вълците" Един Джеко беше лишен от тази чест след конфликта си с треньора.

"Не мога да кажа нещо повече за Джеко от това, което заяви спортният директор Тиаго Пинто. Той тренира добре, но утре Кристанте ще бъде капитан. Това, което прави отбора по-силен, са победите и работата в тренировките. Сравнение с Ювентус? Не обичам да правя такива сравнения. Става въпрос за два различни отбора. Те са много силни и разполагат с чудесен треньор. Променени са в сравнение с началото на сезона. Те са по-динамични и по-уверени, като разполагат с големи индивидуалности. Ние обаче сме в добър период и имаме самочувствие.

Fonseca: “Roger Ibanez will start in the centre of defence tomorrow. Bryan Cristante will be the captain. Clearly [with Pellegrini suspended] it’s a possibility we could play Mkhitaryan nearer the striker and tweak the system slightly.”#ASRoma #JuveRoma