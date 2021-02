Ето как Ювентус отбеляза рождения ден на Кристиано Роналдо

От Ювентус не пропуснаха да отбележат подобаващо 36-ия рожден ден на своята най-голяма звезда - Кристиано Роналдо. В профилите си в социалните мрежи клубът качи видеокомпилации на португалеца с черно-бялата фланелка. Освен това на официалния си сайт "Старата госпожа" публикува дълго пожелание към нападателя.



Кристиано Роналдо на 36 - един неостаряващ великан

"Ранните подаръци за рожден ден са най-добрите подаръци.

Кристиано Роналдо може и да празнува своя 36-и рожден ден днес, но се съмняваме, че ще получи по-добър подарък от двата гола, които вкара на "Сан Сиро" във вторник за важната победа на Юве над Интер.

36 years old today and still bossing it more than ever!



Happy birthday, @Cristiano!



https://t.co/qlLWuUVSe0 #ForzaJuve #CR7JUVE pic.twitter.com/sLEif6oIEI