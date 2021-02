Пирло: Изправяме се срещу един от най-добре играещите отбори в Италия

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло прояви уважение към утрешния си противник Рома и изрази задоволството си от това, че вече може да разчита на почти всички свои играчи.

"Това ще бъде мач срещу отбор, който според мен е сред тези, играещи най-добрия футбол в Италия. Те имат чудесни играчи и ще се наложи да сме фокусирани при техните контраатаки. Трябва да направим възможно най-малко грешки. Подобрихме се много на психическо ниво. Шампионатната загуба от Интер определено ни помогна да разберем, че винаги е необходимо да сме фокусирани. Развиваме се във всички аспекти. За съжаление, разполагаме с малко време за тренировки, но с правенето на повече видеа може и да забележим нещо. Пауло Дибала все още е аут. Аарън Рамзи тренира с нас, но няма да е на разположение.

Кристиано Роналдо? Знаех за неговия професионализъм, но да видя как тренира всеки ден беше изненада за мен. Той все още разполага с голяма страст и се забавлява. Ако все още имаш подобно желание, това те прави герой. Той го има, също както и Джанлуижди Буфон, Джорджо Киелини и Леонардо Бонучи. В момента се намираме на 70-80% от възможностите си. Най-после имаме почти всички на разположение и мога да правя ротации и в защита. Това е много важна стъпка. С победата над Интер за Купата не сме давали никаква заявка. Трябва да гледаме себе си. Всяка победа ни зарежда с адреналин. Амбицията ни за победи е от ключово значение. Открихме я след загубите от Фиорентина и Интер.

@Pirlo_official: "@EdDzeko and @Mayoral_Borja are both great strikers, but we shouldn't worry about who will start tomorrow. I will field my best possible team."#JuveRoma #ForzaJuve