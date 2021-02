Зимни спортове Доминик Парис спечели спускането от СК в Гармиш 05 февруари 2021 | 15:06 - Обновена Прочетена 196 0



Доминик Парис (Италия) записа своята първа победа за сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като спечели спускането в Гармиш-Партенкирхен (Германия). Италианецът премина трасето „Кандахар 1“ за 1:33.81 минути, след едно великолепно каране. По този начин той завърши на 0.37 пред победителя от двете спускания в Китцбюел (Австрия) през януари Беат Фойц (Швейцария), а тройката бе затворена от Матиас Майер (Австрия), който остана на 0.40 зад победителя. #DominikParis seals 15th Downhill Victory at @KandaharSCG in great style!



@BeatFeuz (+0.37s)

@matthiasmayer_ (+0.40s)#fisalpine pic.twitter.com/P4J3T6UJlB — FIS Alpine (@fisalpine) February 5, 2021 Състезанието бе прекъсвано на два пъти след сравнително тежките падания на Йозеф Ферстъл (Германия) и Брайс Роже (Франция). И двамата обаче се разминаха без сериозни контузии, като причината за дългите забавяния бе нуждата от поправки по предпазните мрежи. "Dominik Paris hits peak form in Garmisch-Partenkirchen!"



The Italian gets his first #FISAlpine World Cup win of the season pic.twitter.com/0nXcgsDt9z — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 5, 2021 В класирането за малкия кристален глобус в дисциплината спускане, лидер с 406 точки остава Фойц, втори с 358 е Фойц, а трети с 288 е Парис. В генералното класиране водач с 924 пункта е Алекси Пентюро (Франция), втори с 666 е Марко Шварц (Австрия), а тройката с 632 затваря Марко Одермат (Швейцария), който днес завърши осми. Програмата на Световната купа продължава утре със супергигантски слалом отново в Гармиш-Партенкирхен. Началният час на последното състезание преди Световното първенство в Кортина д‘Ампецо (Италия) от 8 до 21 февруари е 12:30 българско време.

Програмата на Световната купа продължава утре със супергигантски слалом отново в Гармиш-Партенкирхен. Началният час на последното състезание преди Световното първенство в Кортина д‘Ампецо (Италия) от 8 до 21 февруари е 12:30 българско време. Kрайно класиране в спускането за мъже в Гармиш-Партенкирхен: 1. Доминик Парис (Италия) - 1:33.81 минута 3. Беат Фойц (Швейцария) - 1:34.18 3. Матиас Майер (Австрия) - 1:34.21 4. Макс Франц (Австрия) - 1:34.23 5. Кристоф Инерхофер (Италия) - 1:34.53 6. Карло Янка (Швейцария) - 1:34.83

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

