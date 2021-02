НБА Просто неудържим 05 февруари 2021 | 13:45 - Обновена Прочетена 441 0



През изминалата нощ отборът на Лос Анджелис Лейкърс записа 17-ата си победа за сезона, след като успя да обърне Денвър Нъгетс за крайното 114:93. С основна заслуга за знаменития обрат над Никола Йокич и компания бе лидерът на "езерняците" ЛеБрон Джеймс, който вкара или асистира 21 от общо 31-те точки на шампионите в последната четвърт и по този начин помогна на своя тим да увеличи разликата в резултата и да диша спокойно до края на срещата. King James breaks another milestone pic.twitter.com/FJW0p2NFgs — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2021 Крал Джеймс навъртя 96-ия си "трипъл-дабъл" в кариерата, записвайки 27 точки, 10 борби и 10 асистенции. По-впечатляващото обаче е, че 36-годишният ветеран вече заема третата позиция по отбелязани стрелби от полето в историята на НБА. Със своите 12 точни изстрела снощи ЛеБрон вече разполага с цели 12,691 в кариерата си и по този начин свали легендата Уилт Чембърлейн (12,681) от третата позиция в класацията. Първи и втори остават Карийм Абдул-Джабар с 15,837 и Карл Малоун с 13,528. LeBron putting up effortless triple-doubles in Year 18 is so wild. pic.twitter.com/9fudAZ9b6u — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) February 5, 2021 Освен това Джеймс подобри рекорда за най-много последователни мачове с поне 15 точки, 5 борби и 5 асистенции. Четирикратният шампион записа своя 23-и пореден мач с 15/5/5+ и успя да счупи своя собствен рекорд от 22 мача през сезон 2011/12, когато носеше екипа на Маями Хийт. ЛеБрон вече има и точно 800 мача от редовния сезон с вкарани поне 25 точки, като никой друг играч в историята не е прехвърлил тази кота. Карийм Абдул-Джабар е със 793, Карл Малоун със 789, а Майкъл Джордан е със 769.

LeBron still going strong in Year 18 pic.twitter.com/gpRnYeVZhf — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 5, 2021 Въпреки че вече е на 36 години, ЛеБрон играе сякаш е с 10 години по-млад, особено когато отборът му се нуждае от него. Краля записва средно по 25.1 точки, 7.8 борби и 7.7 асистенции при 49% стрелба от игра и 41% от тройката. Лейкърс обаче все още не са си върнали върха в Западната конференция, тъй като за момента той принадлежи на високолетящия тим на Юта Джаз. "Джазмените" са с актив от 17 победи и 5 загуби, докато "езерняците" заемат второто място със 17 успеха и 6 поражения.

