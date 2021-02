Други спортове Откриха тялото на Скатов 05 февруари 2021 | 13:12 - Обновена Прочетена 11871 0



Както по-рано съобщихме, след неуспешна атака снощи на връх К2 в Пакистан тази сутрин българинът Атанас Скатов изчезна на слизане от Лагер 3 към Базовия лагер. Той и още 20 души се изкачиха вчера до Лагер 3, който е на около 7300 метра височина. От там същата нощ трябваше да започне щурмът. Рано тази сутрин обаче от непалската фирма-организатор на експедицията съобщиха, че атаката се прекратява, а участниците започват да слизат към Базовия лагер.

Atanas body just recovered by Pak Army helicopter rescue mission. They're flying back to Skardu with Atanas fiancée which was with him at BC. — Alpine Adventure Guides (@Alpine_Pakistan) February 5, 2021 След съобщение от един от пакистанските туоператори в "Туитър" за фатален инцидент с българина, от БНР се свързаха с фирмата-организатор. От там съобщиха, че Скатов е паднал на място, до което няма как да бъде изпратен спасителен екип.

Bulgarian National Radio confirms that, "Sherpas managed to recover Atanas Skatov's body, currently a Pakistan army helicopter is transporting him to Skardu." #K2Winter2021 — Everest Today (@EverestToday) February 5, 2021 Около 11:30 часа българско време от Скарду е излетял хеликоптер на пакистанската армия за оглед на района. Освен Скатов има и други изчезнали алпинисти в подножието на К2.

#K2winterexpedition2021

All climber's trackers are off due to frozen, Very difficult night for anyone due to lack of tents, winds, extremely cold .

Tamara Lunger, O'Brady others are coming down to BC. pic.twitter.com/ctkcHceYHY — Alpine Adventure Guides (@Alpine_Pakistan) February 5, 2021 До момента 42-годишният Атанас Скатов бе изкачил десет осемхилядника, като до Хималайската корона му оставаха К2, Шиша Пангма, Броуд Пик и Нанга Парбат. Той изкачи самостоятелно и без кислород Чо Ойю, а без шерпи стъпи на Гашербрум I и Гашербрум II. Освен това българинът бе първият веган, изкачил върхове като Аконкагуа (6961 метра), най-високия връх в света Еверест (8848 метра), както и Анапурна 1 (8091 метра) и Лхотце (8516 метра).

