Honda ще остане в MotoGP поне до края на 2026 година

Най-успешният производител в историята на MotoGP Honda продължи договора си със световния шампионат по мотоциклетизъм до края на 2026. Преди това с носителите на правата Dorna Sport подписаха още KTM и Ducati, а останалите се очаква да го направят скоро.

Японският конструктор Honda има 25 титли при пилотите в кралския клас, което е абсолютен рекорд. Отборът спечели и победа номер 800 в историята си през 2020.

Honda will continue to add to their illustrious history in Grand Prix racing as an agreement is signed with Dorna Sports S.L. to compete for the next five years, from 2022 to 2026.https://t.co/f0jSMiGo61