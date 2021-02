Григор отстъпи пред французин и не успя да влезе в топ 4 в Мелбърн

При първата си поява на корта днес Григор Димитров отстрани 114-ия в световната ранглиста австралиец с руски корени Алексей Попирин след 6:4, 6:7 (5), 6:3. Двубоят продължи 2 часа и 24 минути и това изглежда изтощи българина, който не успя да покаже класата си срещу Муте. Така 60-ият в световната ранглиста французин записа втора победа от два мача срещу Григор, след успеха му с 2:6, 3:6, 7:6(4), 6:3, 6:1 на "Уимбълдън" през 2019 година.

We live for points like these @GrigorDimitrov and @moutet99 push the envelope on this zany point. #MurrayRiverOpen pic.twitter.com/lURXn8m19r