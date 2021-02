Други спортове Хеликоптер на пакистанската армия издирва Скатов, има и други изчезнали алпинисти 05 февруари 2021 | 12:07 - Обновена Прочетена 1574 0



SST told the Bulgarian National Radio that Sherpas could not reach Atanas Skatov. Pakistan Army helicopters requested. #K2Winter2021 — Everest Today (@EverestToday) February 5, 2021 За съжаление от непалската фирма-организатор на експедицията съобщиха за БНР, че Скатов е паднал на място, където не може да бъде изпратен спасителен екип и затова натам лети хеликоптер. Спасителната мисия включва и други изчезнали алпинисти. Helicopter search rescue mission launched for the missing climbers. — Alpine Adventure Guides (@Alpine_Pakistan) February 5, 2021 Хеликоптерът е излетял от Скарду около 11:30 часа българско време и ще направи оглед на района. От БНР са се свързали и с екипа на Скатов, но от там са казали, че нямат информация.



Българското външно министерство проверява съобщенията в медиите за изчезването на алпиниста и е в постоянна готовност да окаже необходимото пълно съдействие, съобщават от пресцентъра на ведомството. Ситуационният център на министерството е в контакт с посолствата ни в Пакистан и Китай. В посолството ни в Пекин вече действа кризисен център по случая. #K2winter2021 #k2winterexpedition2021

