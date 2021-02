Тенис Наоми Осака отново мачка, Симона Халеп отпадна от "Джипсланд Трофи" 05 февруари 2021 | 11:50 - Обновена Прочетена 44 0



Времето наложи някои промени в програмата, тъй като дъждът ту започваше, ту спираше и това доведе до затваряне на покрива на “Маргарет корт арина”. Това обаче не попречи на Осака да запише 73-минутна победа, по време на която тя заби 22 уинъра и допусна едва 11 непредизвикани грешки.



Успехите на поставената под №2 Осака през тази седмица удължиха нейната победна серия до 14 поредни победи. Настоящата шампионка на US Open няма загуба, откакто Сара Сорибес Тормо я надигра на “Били Джийн Къп” преди 12 месеца.

На полуфиналите Александрова ще играе срещу Кая Канепи (Естония), която премина в следващия кръг без игра след отказ на съперничката й и осма поставена Каролина Мухова от Чехия.



