Скандално поведение на Ник Кирьос при загубата му от Борна Чорич

Кирьос, който не игра почти година заради пандемията от коронавирус, получи проблеми с лявото коляно в средата на мача и се нуждаеше от медицинска помощ само три дни преди началото на Откритото първенство на Австралия. Австралийският тенисист Ник Кирьос беше предупреден заради употреба на нецензурни думи на корта, а в последствие получи наказателна точка за неспортсменско поведение при загубата с 3:6, 4:6 от хърватина Борна Чорич в третия кръг на турнира "Мъри Ривър Оупън" в Мелбърн.Кирьос, който не игра почти година заради пандемията от коронавирус, получи проблеми с лявото коляно в средата на мача и се нуждаеше от медицинска помощ само три дни преди началото на Откритото първенство на Австралия. "Боли ме. Не мога да сервирам. Когато се приземявам на крака, се чувствам нестабилен. Сервирам със 170 (км/ч) вместо с 220", коментираше той с треньора си между двата сета. View this post on Instagram A post shared by @ybntennis 25-годишният австралиец, известен с буйния си нрав, беше предупреден от съдията заради псуване при 4:4 във втория сет. В последствие той допусна пробив, счупи ракетата си и я хвърли в празните трибуни, заради което получи наказателната точка. Поставеният под №4 Чорич в последствие пък отпадна на четвъртфиналите след поражение от британеца Даниел Евънс с 5:7, 6:7(1

).

Водачът в схемата Стан Вавринка (Швейцария) пък отказа участие преди втория си мач за деня и това прати съперника му Жереми Шарди от Франция на полуфиналите без игра.



Вавринка по-рано днес се измъкна от поражение срещу представителя на домакините Алекс Болт, който сервираше за мача при 5:4 в третия сет, но швейцарецът обърна за крайното 6:4, 4:6, 7:6(5) в своя полза.

Причината за отказването на 35-годишния Вавринка не е контузия, но той реши да не се натоварва прекалено в рамките на един ден преди започващото Открито първенство на Австралия на 8 февруари.

Тенисистите бяха принудени да изиграят по два мача днес, след като срещите от вчерашната програма на надпреварата бяха отменени заради положителен тест за Ковид-19 на служител на хотела, в който играчите са настанени.



1